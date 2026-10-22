Avustralya'da Meta'ya 18 yaş altı çocuklara zarar iddiasıyla tazminat davası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avustralya'da Meta'ya 18 yaş altı çocuklara zarar iddiasıyla tazminat davası açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Federal Mahkemesinde Meta'ya, 18 yaşından küçükken zararlı içerik ve bağımlılık iddiasıyla tazminat davası açıldı. MinterEllison'un temsil ettiği davacılar, Facebook ve Instagram'daki zararlı içerikler nedeniyle tazminat talep ediyor.

??????? Avustralya'da, Facebook ve Instagram'ın bağımlılığa yol açan tasarımları ve zararlı içerikleri nedeniyle çocukların zarar gördüğü iddiasıyla Meta'ya karşı toplu dava açıldı.

Davacıları temsil eden hukuk firması MinterEllison tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta ve bağlantılı kuruluşlarına karşı açılan dava Avustralya Federal Mahkemesine sunuldu.

Dava, 18 yaşından küçükken Facebook ve Instagram kullanan ve bu platformlardaki zararlı içeriklere maruz kalan veya sosyal medya bağımlılığı geliştirdiği iddia edilen mevcut ve eski kullanıcılar adına tazminat talebi içeriyor.

Davanın finansmanını üstlenen Litigation Lending Services şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Bonett, çocukların zarar görmekten korunmasının kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bonett, dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından bazılarının tasarımı ve işleyişine ilişkin iddiaların mahkemede incelenmesi gerektiğini ifade ederek davanın Meta'nın çocuklara yaygın zarar verdiği öne sürülen uygulamalarından sorumlu tutulması yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

MinterEllison ortaklarından David Taylor, davada Meta'nın çocuklar üzerindeki olası zararlar konusunda bilgi sahibi olduğu ve kullanıcıların platformlarda daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış özellikler kullandığı yönündeki iddiaların da yer aldığını aktardı.

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gibi 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde, 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: AA
AvustralyaTeknolojiInstagramFacebookGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
“Başörtülü hakimi reddediyorum“ diyen avukat için karar
"Başörtülü hakimi reddediyorum" diyen avukat için karar
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:59:25. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da Meta'ya 18 yaş altı çocuklara zarar iddiasıyla tazminat davası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei