Avustralya'da Meta'ya 18 yaş altı çocuklara zarar iddiasıyla tazminat davası açıldı

??????? Avustralya'da, Facebook ve Instagram'ın bağımlılığa yol açan tasarımları ve zararlı içerikleri nedeniyle çocukların zarar gördüğü iddiasıyla Meta'ya karşı toplu dava açıldı.

Davacıları temsil eden hukuk firması MinterEllison tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta ve bağlantılı kuruluşlarına karşı açılan dava Avustralya Federal Mahkemesine sunuldu.

Dava, 18 yaşından küçükken Facebook ve Instagram kullanan ve bu platformlardaki zararlı içeriklere maruz kalan veya sosyal medya bağımlılığı geliştirdiği iddia edilen mevcut ve eski kullanıcılar adına tazminat talebi içeriyor.

Davanın finansmanını üstlenen Litigation Lending Services şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Bonett, çocukların zarar görmekten korunmasının kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bonett, dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından bazılarının tasarımı ve işleyişine ilişkin iddiaların mahkemede incelenmesi gerektiğini ifade ederek davanın Meta'nın çocuklara yaygın zarar verdiği öne sürülen uygulamalarından sorumlu tutulması yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

MinterEllison ortaklarından David Taylor, davada Meta'nın çocuklar üzerindeki olası zararlar konusunda bilgi sahibi olduğu ve kullanıcıların platformlarda daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış özellikler kullandığı yönündeki iddiaların da yer aldığını aktardı.

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gibi 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde, 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetmişti.