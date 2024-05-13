Avustralya'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu

Avustralya\'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu

Avustralya'nın doğusunda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağasına ait bir yuva keşfedildi. Queensland eyaletindeki Campwin plajında bulunan yuvada 90 kadar kaplumbağa yumurtası bulunuyordu. Yumurtalardan çıkan yavruların zeytin yeşili deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Bu keşif, ülkenin doğu kıyılarına bu türün ilk kez yuva yapması anlamına geliyor. Zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, nesli en fazla tehlike altında olan ve en savunmasız türler arasında yer alıyor.

13.05.2024 19:49
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Avustralya'nın doğusunda ilk kez, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağasına ait yuva bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, doğayı koruma derneği üyeleri, ülkenin doğusundaki Queensland eyaletinde bulunan Campwin plajında içinde 90 kadar kaplumbağa yumurtası bulunan bir yuvaya denk geldi.

Caretta caretta türü olduğunu düşündükleri kaplumbağaların yumurtalarından çıkmasını bekleyen gönüllüler, yaklaşık 40 gün sonra bir sürprizle karşılaştı.

Yuvadan çıkan yavruların, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağası (lepidochelys olivacea) olduğu anlaşıldı.

Queensland'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler üzerine çalışan bilim insanı Col Limpus, şimdiye kadar bu türün ülkenin doğu kıyılarına yuvaladığına dair kayıt bulunmadığını ve bunun bir ilk olduğunu belirtti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfına göre (WWF), zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, tüm deniz kaplumbağaları arasında nesli en fazla tehlike altında olan ve en savunmasız tür olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu - Son Dakika
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