Avustralya\'da Nesli Tehlike Altındaki Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağasının Yuvası Bulundu

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Avustralya'nın doğusunda ilk kez, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağasına ait yuva bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, doğayı koruma derneği üyeleri, ülkenin doğusundaki Queensland eyaletinde bulunan Campwin plajında içinde 90 kadar kaplumbağa yumurtası bulunan bir yuvaya denk geldi.

Caretta caretta türü olduğunu düşündükleri kaplumbağaların yumurtalarından çıkmasını bekleyen gönüllüler, yaklaşık 40 gün sonra bir sürprizle karşılaştı.

Yuvadan çıkan yavruların, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağası (lepidochelys olivacea) olduğu anlaşıldı.

Queensland'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler üzerine çalışan bilim insanı Col Limpus, şimdiye kadar bu türün ülkenin doğu kıyılarına yuvaladığına dair kayıt bulunmadığını ve bunun bir ilk olduğunu belirtti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfına göre (WWF), zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, tüm deniz kaplumbağaları arasında nesli en fazla tehlike altında olan ve en savunmasız tür olarak biliniyor.