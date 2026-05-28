Avustralya'dan 3M'e 1,4 Milyar Dolarlık Davası

28.05.2026 10:25
Avustralya, PFAS kaynaklı kirlilik nedeniyle 3M'e 1,4 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Avustralya hükümeti, yangın söndürme köpüklerinde kullanılan ve "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perflorlu ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS) yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle ABD merkezli kimya şirketi "3M"e 1,4 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland, yaptığı açıklamada, PFAS maddelerinden kaynaklanan çevre kirliliği nedeniyle ABD merkezli "3M" şirketi hakkında açılan 1,4 milyar dolarlık davanın, Canberra hükümetinin şimdiye kadar açtığı en büyük hukuki tazminat talebi olduğunu belirtti.

PFAS maddelerinin ülkedeki 28 savunma tesisinde kirliliğe yol açtığını aktaran Rowland, dava kapsamında, söz konusu kimyasal maddelerin temizlenmesi ve etkilerinin giderilmesi için yapılan harcamaların şirketten geri alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Rowland, 3M şirketinin, yangın söndürme köpüğünün çevresel etkilerine ilişkin bilgileri gizlediğini ve ürüne yönelik yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu.

Öte yandan, 3M şirketi ise PFAS maddelerini Avustralya'da hiçbir zaman üretmediğini ve söz konusu köpüğün satışını da yaklaşık 20 yıl önce durdurduğunu bildirdi.

PFAS nedir?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

