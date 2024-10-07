Avustralya'dan Lübnan'a Uçuşlar Başladı

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KANBERRA, 7 Ekim (Xinhua) -- 900'ün üzerinde Avustralya vatandaşı Avustralya hükümeti tarafından koordine edilen uçuşlarla Lübnan'dan ayrıldı.

Avustralya hükümetinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 904 Avustralya vatandaşı, kalıcı oturma iznine sahip kişiler ve onların yakın aile üyeleri, hükümetin ayarladığı uçuşlarla Lübnan'ı terk etti.

Lübnan'dan ayrılmak için 3.750'den fazla Avustralyalı, Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuş durumda.

Hükümet, Beyrut havalimanının kapanabileceği uyarısıyla aylardır Lübnan'daki Avustralyalılara ülkeyi terk etme çağrısı yapıyor.

Çarşamba günü itibarıyla Lübnan'da 15.000 Avustralya vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor.