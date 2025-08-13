Avustralya'dan Nadir Toprak Elementleri Hamlesi

Avustralya hükümeti, Çin'in hakimiyet kurduğu nadir toprak elementleri pazarına alternatif tedarikçi olarak girmeyi amaçlıyor.

BBC'nin haberine göre, Avustralya hükümeti, rafineri kurulması için Iluka Resources şirketine yaklaşık 1 milyar dolar kredi vererek, 2030'a kadar Batı ülkelerinin nadir toprak elementleri talebinin önemli bir kısmını karşılamayı hedefliyor.

Uzmanlar, nadir toprak elementlerinin elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu ve kontrolünün ulusal güvenlik açısından da kritik önemi bulunduğunu vurguluyor.

Avustralya'nın bu yatırımla güvenli ve sürdürülebilir bir tedarik alternatifi sunmayı amaçladığı belirtiliyor.

Iluka Resources şirketinden Dan McGrath, "Çin, bu materyallerin pazarını kontrol etme niyetini çok açık ve kasıtlı şekilde gösterdi. Bunun amacı, kendi üretim ve savunma sanayilerini desteklemekti." ifadelerini kullandı.

"2030'a kadar Batı'nın nadir toprak elementleri talebinin önemli bir kısmını karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Müşterilerimiz, Çin dışında bağımsız, güvenli ve sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmanın, işlerinin devamlılığı için temel olduğunu biliyor." diyen McGrath, rafinerinin Çin'e alternatif oluşturacağını vurguladı.

McGrath, rafinerinin inşa edilmesi ve faaliyete geçmesinin iki yıl süreceğine işaret ederek, "Avustralya hükümetiyle kurduğumuz stratejik ortaklık olmasaydı, nadir toprak elementleri projesi ekonomik olarak uygulanabilir olmazdı." dedi.

Curtin Üniversitesinden Jacques Eksteen ise riski oluşturan etkenin, nadir toprak elementlerinin miktarından çok, tedarik zincirindeki ülkelerin kontrolünden kaynaklandığını belirtti.

Çin, 17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üretiyor.