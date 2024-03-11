Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya Giden Uçaktaki Teknik Arıza Sonucu 50 Kişi Yaralandı

Tesla Şarj İstasyonlarında Sahte WiFi Ağlarıyla Oturum Açma Bilgileri Çalınıyor

Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.