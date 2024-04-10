Avustralya Dışişleri Bakanı: Filistin Devleti Ortadoğu'da Şiddeti Sonlandıracak

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KANBERRA, 10 Nisan (Xinhua) -- Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Filistin'in devlet olmasının Ortadoğu'daki şiddet döngüsünü sona erdirecek tek çözüm olduğunu belirtti.

Salı akşamı Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Wong, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasının Ortadoğu'da barış şansını artıracağı gibi "iki devletli çözüme de ivme kazandıracağını" söyledi.

Bakan ayrıca sivil, gazeteci ve yardım çalışanlarını korumak adına İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarında önemli ve acil değişiklikler yapma çağrısını yineledi.

Nisan ayı başında Avustralya vatandaşı Zomi Frankcom ile World Central Kitchen (WCK) bünyesinde çalışan altı kişinin Gazze'nin merkezinde yardım dağıtırken hava saldırısında öldürülmesinin ardından Avustralya hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yönelik eleştirilerini artırdı.

Bakan, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada eski Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Mark Binskin'in, İsrail'in olayla ilgili resmi soruşturmasını denetlemek üzere özel danışman olarak atandığını duyurmuştu.