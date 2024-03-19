Avustralya, Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram ve Reddit'ten aşırılık yanlısı içerikler için önlem raporu istedi

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Avustralya e-Güvenlik Ofisi, Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram ve Reddit sosyal medya platformlarından, şiddet ve terör gibi "aşırılık yanlısı" içeriklerden kullanıcıları korumak için aldıkları önlemleri rapor etmelerini talep etti.

e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarına "aşırılık yanlısı" içeriklerine ilişkin tebligat gönderildiğini duyurdu.

Grant, Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram ve Reddit'e, "aşırılık yanlısı" içeriklerden kullanıcıları korumak için aldıkları önlemleri rapor etmelerini talep ettiğini belirtti.

Çevrim içi platformlar sebebiyle terör ve radikalleşme riskinin hem Avustralya'da hem de dünya genelinde devam ettiğini aktaran Grant, "aşırılık yanlısı" algoritmaların nasıl kullanıldığına ilişkin endişelerin de sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medya platformlarına, söz konusu talebe yanıt vermeleri için 49 gün süre tanındı. Belirlenen sürede rapor sunmayan platformların geciken her gün için yaklaşık 510 bin dolar mali cezaya çarptırılması öngörülüyor.

Avustralya, X'ten "nefret içeriklerini" temizlemesini istemişti

Avustralya, Haziran 2023'te eski adı Twitter olan X'te artan "nefret söylemlerine" 28 günde müdahale edilmezse platforma ceza kesileceğini açıklamıştı.

Önlem almaması halinde X'in, geciken her gün için 700 bin Avustralya doları cezaya çarptırılacağı belirtilmişti.

BM de aynı konuya dikkati çekmişti

Birleşmiş Milletlerden (BM) Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra X'te "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artması kınanmıştı.

Açıklamada, bu platformda Afrika kökenlilere karşı kullanılan nefret ifadeleri karşısında "daha derin sosyal medya hesap verebilirliğine" ihtiyaç olduğu belirtilmişti.