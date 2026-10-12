Avustralya, Husi saldırıları sonrası vatandaşlarına Riyad Havalimanı uyarısı yaptı - Son Dakika
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Avustralya, Husi saldırıları sonrası vatandaşlarına Riyad Havalimanı uyarısı yaptı

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Avustralya, Husi saldırıları sonrası vatandaşlarına Riyad Havalimanı uyarısı yaptı
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Avustralya hükümeti, Suudi Arabistan'daki Husi saldırılarının ardından vatandaşlarına Riyad Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, güvenlik riski nedeniyle Suudi Arabistan'a seyahat planlarını gözden geçirmeye çağırdı.

KANBERRA, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Suudi Arabistan genelindeki Husi saldırılarının ardından vatandaşlarına Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yayımladığı açıklamada, Avustralyalıları ülkedeki ve bölge genelindeki güvenlik riski nedeniyle Suudi Arabistan'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Açıklamada, "Havalimanı operasyonlarını aksatan son güvenlik olayları nedeniyle Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verilirken, bölgedeki askeri çatışmaların geniş çaplı hareket kısıtlamalarına, hava sahasının kapatılmasına ve uçuş iptallerine yol açabileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Ticaret BakanlığıSuudi ArabistanAvustralyaGüvenlikPolitikaGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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