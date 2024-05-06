Avustralya, İsrail'in Refah kentine olası kara saldırısından endişeli - Son Dakika
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Avustralya, İsrail'in Refah kentine olası kara saldırısından endişeli

Avustralya, İsrail\'in Refah kentine olası kara saldırısından endişeli

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine olası kara saldırısından büyük endişe duyduklarını belirtti. Wong, İsrail'in Refah'a hava saldırıları düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.

06.05.2024 16:41
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine olası kara saldırısından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Bakan Wong, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kara saldırısı yapmayı planladığı Refah kentinin doğusundaki sivillerden şehirden çıkmalarını istemesinin ardından, Canberra yönetiminin Tel Aviv'e bu yola girmemesi gerektiğini açık olarak ilettiğini bildirdi.

Wong, Avustralya'nın, İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısından büyük endişe duyduğunu kaydetti.

Wong'un açıklaması, İsrail'in Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlemeye başlamasının ardından geldi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, İsrail'in Refah kentine olası kara saldırısından endişeli - Son Dakika

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