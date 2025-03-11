Avustralya'nın Desteğiyle 3 Bin Kız Öğrenciye Yapay Zeka Eğitimi

Avustralya destekli projeyle 3 bin kız öğrenci yapay zeka eğitimi alacak

3 bin kız öğrencinin yapay zeka eğitimi alacağı "Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor Projesi" hayata geçti

SAMSUN - Samsun'un Canik Belediyesi tarafından hazırlanan, Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen "Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor Projesi" kapsamında 3 bin kız öğrenciye yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik alanlarında uygulamalı eğitim verilecek.

Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen ve Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor Projesi'nin açılış töreni Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Proje ile 3 bin kız öğrenciye yapay zeka, girişimcilik, siber güvenlik alanlarında yenilikçi eğitim modelleriyle uygulamalı bir şekilde eğitim verilecek. Projede öğrencilere, yapay zeka temelli uygulamalar, girişimcilik eğitimi, problem çözme ve takım çalışması gibi beceriler kazandırılacak. Canik Belediyesi öncülüğünde, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı desteğiyle, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk eğitim, protokol üyelerinin katılımıyla bugün yapıldı.

"Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için bu okulu açtık"

Gelişen teknolojiye ayak uyduran projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Keşif Kampüsümüz 3 yıl önce hayata geçti. Ulusal bazda Türkiye'nin ilklerinden biri oldu. Kampüsümüze ismini verdiğimiz Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun oğullarının T3 Vakfı ile Türkiye'de teknoloji hamlesi şahlandı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü 3 ayda tamamladık. Bugün gelinen noktada geçen ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden 'Türkiye'nin en iyi keşif kampüsü' ödülünü aldık. Bugüne kadar 150 binin üzerinde öğrenciye burada eğitim verdik. Burası uygulama sınavla aldığımız öğrencilerin 2 yıl eğitim gördüğü bir yer. Eğitim verirken dünya çapındaki projeleri de takip ediyoruz. Avustralya Büyükelçiliği'nin kızlarımıza yönelik bu desteğini görünce arkadaşlarımız projeyi yazdılar. Proje, konsolosluk tarafından yüksek puan aldı. Doğru şeyler yaptığınızda, mesafe 10 bin kilometrenin üzerinde de olsa doğruda buluşabiliyorsunuz. Yeter ki doğru olsun, yaptığımız işler geleceği ve insana dokunur olsun. Temel gayemiz var. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için bu okulu açtık. Dünyadaki devletlerin halkını ve geleceği kurtarma anlamında bu tür yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Desteklerimizden dolayı konsolosluğumuza şükranlarımıza sunuyorum. İnşallah daha büyük projelerde de bir araya geliriz" dedi.

"Hızlı değişen dünyada bu değişimin özellikle kız çocuklarla buluştuğunu görmek çok kıymetli"

Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor Projesi ellerine ulaştığı ilk andan itibaren heyecan duyduklarını dile getiren Avustralya Büyükelçiliği İkinci Katip ve Konsolosu Scott Holton, "Davet için herkese teşekkür ederim. Kağıt üzerindeki bir projenin hayata geçtiğini görmek, bizim için çok anlamlı. İlk proje seçimlerini değerlendirirken bu proje en öne geçti ve gözümüze çarptı. Hem kalite hem de içerik olarak öne çıktı. O nedenle projeye çok yüksek puan verdik. Çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız. Bu değişimin özellikle kız çocuklarla buluştuğunu görmek bizim için çok kıymetli. Umarım ilerleyen sonuçta birlikte çalışacağımız alanlar ve fırsatlar tekrar ortaya çıkar" diye konuştu.

Açılış programına ayrıca Avustralya Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Müdürü Kübra Özdemir, T3 Vakfı Samsun Eğitim Koordinatörü Hilal Çakırtaş, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.