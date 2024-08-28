Avustralya'nın Sidney kentinde son 7 yılın en sıcak ağustos günü yaşandı

Güncel

Kış mevsimini yaşayan Avustralya'nın Sidney kentinde, bugün termometrelerin 28,1'i göstermesiyle son 7 yılın ağustostaki en sıcak günü kayıtlara geçti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava koşullarının görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'de, bugün mevsim normallerinin 17,9 derece üzerinde bir sıcaklık ölçüldü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), Sidney'deki sıcaklıkların 28,1 dereceyi göstermesiyle "Ağustos ayı ortalamalarının çok üzerine çıktığını" ve bunun "son 7 yılın en sıcak ağustos günü" olduğunu açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, bölgede rüzgarlı ve sıcak hava koşulları nedeniyle halkı, yangın tehlikesine karşı uyardı.

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi sözcüsü Victoria Quested, çalı ve ot yangınlarının kış aylarında bile meydana gelebileceğini hatırlatarak "Yıl boyunca hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yangınlar ayrım gözetmez." dedi.

BOM verilerine göre, Sidney'de bugüne kadarki en sıcak ağustos gününde (1995) 31,3 derecelik sıcaklık kaydedildi.

Saatteki hızı 80 kilometreyi aşan rüzgarlar Victoria eyaletini vurdu

Victoria eyaletinde ise saatteki hızı 80 kilometreyi aşan rüzgarlar gece boyunca etkili olurken en az 100 evde hasar meydana geldi.

Eyalette 10 binden fazla kişi elektriksiz kalırken bazı bölgelerde ağaçların devrilmesi sonucu çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

BOM, rüzgarların Melbourne'ün kıyı bölgelerinde şiddetini artırarak saatteki hızının 110 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulundu.