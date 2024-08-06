Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Kamu Kurumlarına Uzaktan Çalışmayı Durdurma Talimatı Verdi

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti, kamu kurumlarına uzaktan çalışmayı durdurmaları talimatı verdi.

NSW Başbakanı Chris Minns, eyaletteki kamu kurumlarına uzaktan çalışmayla ilgili genelge gönderdi.

İşlerin yarı zamanlı çalışma ve görev paylaşımı gibi uzaktan çalışma dışındaki yöntemlerle esnek hale getirilebileceği ifade edilen genelgede, fiziksel olarak yerinde bulunmanın, kamu kurumlarının ileriye taşınması açısından önem teşkil ettiği belirtildi.

Genelge ile bu kapsamda kamu kurumlarına uzaktan çalışmayı durdurmaları talimatı verildi.

Kurumların kendi çalışma politikalarını oluşturabilecekleri, ancak çalışanların mesailerini "çalışma haftasının tüm günlerine yayması" gerektiğini kaydedilen genelgede, uzaktan çalışma taleplerinin gerekçelendirilmesi ve sadece sınırlı bir süre için, resmi olarak onaylanması durumunda uygulanabileceği bildirildi.

Sendikalar karara karşı çıkarken, emlak sektörü ise olumlu karşıladı.

Kamu Hizmetleri Birliği Genel Sekreteri Stewart Little da kamu kurumları binalarının Kovid-19 salgını döneminden bu yana küçüldüğünü, her çalışana fiziki iş ortamı sağlamada yetersiz kaldığını söyleyerek, kararı eleştirdi.