Avustralya Nükleer Denizaltı Tersanesi İçin 2,7 Milyar Dolar Harcayacak

Avustralya hükümeti, ABD ve İngiltere ile varılan AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltı üretimine destek verecek tersane inşası için yaklaşık 2,7 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 3,9 milyar Avustralya dolarının (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) yeni tersanenin hayata geçirilmesi için "peşinat" olduğunu söyledi.

Albanese, yatırımın ülkenin konvansiyonel silahlı, nükleer enerjili denizaltı kapasitesinin geliştirilmesi açısından kritik olduğunu belirterek, toplam inşa maliyetinin gelecek yıllar içinde yaklaşık 30 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 21 milyar dolar) ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Avustralya merkezli savunma şirketi ASC ile İngiliz savunma firması BAE Systems, South Australia eyaletinde yer alan Osborne bölgesindeki tersanenin inşası ve Avustralya'nın nükleer denizaltı filosunun oluşturulmasında birlikte hareket edecek. Tersane, bu süreç başlayana kadar ülkenin mevcut Collins sınıfı denizaltılarının bakım faaliyetlerinde kullanılacak.

Denizaltı inşa tersanesinin tasarım ve yapımında en az 4 bin kişinin çalışacağı, nükleer denizaltı üretiminin en yoğun döneminde ise 5 bin 500 çalışanın üretime destek vereceği tahmin ediliyor.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, yürüttüğü 5 aylık inceleme sonrası AUKUS anlaşmasına desteğini sürdürme kararı almıştı.