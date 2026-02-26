Avustralya, Ortadoğu'daki Diplomat Ailelerine Ayrılma Çağrısı Yaptı

KANBERRA, 26 Şubat (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, güvenlikle ilgili belirsizliğin artması nedeniyle Ortadoğu'daki diplomatlarının ailelerine bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba gecesi Smartraveller hizmeti aracılığıyla yayımladığı son bilgilendirmeye göre hükümet, İsrail ve Lübnan'da görevli Avustralyalı yetkililerin yakınlarının bu iki ülkeden ayrılmasını istedi.

Açıklamada İsrail ve Lübnan'daki Avustralyalıların, normal seyahat seçenekleri hala mevcutken ülkeyi terk etmeyi değerlendirmeleri gerektiği belirtildi.

Hükümetin Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görevli diplomatların yakınlarına istemeleri halinde ülkeyi terk etme imkanı sunduğu da kaydedildi.

ABD, İran ile gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde Ortadoğu'ya büyük çaplı askeri güç konuşlandırmaya devam ediyor.