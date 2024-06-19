Avustralya, Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında işbirliği yapacak

Güncel

Avustralya'nın geçen yıl imzalanan savunma anlaşması kapsamında Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında yeni bir işbirliğine gidilmesinde anlaştığı bildirildi.

ABC News'un haberine göre, aralarında Başbakan Yardımcısı Richard Marles, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Pat Conroy'un da bulunduğu Avustralyalı yetkililerden oluşan bir heyet 30. Bakanlar Forumu'na katılmak üzere bugün Papua Yeni Gine'ye geldi.

30. Bakanlar Forumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında, Avustralya'nın Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında yeni bir işbirliğine gidilmesinde anlaştığı açıklandı.

Buna göre, Canberra yönetiminin, Papua Yeni Gine'nin mali suçlarla mücadelesine yardımcı olmak için hukuk sistemine destek olacağı belirtiliyor.

Papua Yeni Gine'nin cezaevi ve ıslah tesislerinin de daha güvenli hale getirilmesinin öngörüldüğü mutabakat çerçevesinde, gençler ve bölgesel toplulukların adalete erişimini iyileştirmeye yönelik yatırımların da yapılacağı kaydediliyor.

Ayrıca, Avustralya'nın Papua Yeni Gine'nin iç güvenlik hizmetleri, siber ve biyogüvenlik gibi alanlardaki ihtiyaçlarına da destek olacağı ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Wong, burada yaptığı konuşmada, iki ulusun ayrılmaz bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu tür bir bakanlar arası angajmana sahip olduğumuz tek ülke ve bu bizim birbirimiz için kim olduğumuzu yansıtmaktadır." dedi.

Wong, "Daha güçlü ve daha güvenli bir Papua Yeni Gine, her iki ülke için de iyidir." diye konuştu.

Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchencko ise güvenlik işbirliğinin, her iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret ederek, 30. Bakanlar Forumu'nun Avustralya ile ilişkileri güçlendirmeye devam etmek için fırsat olduğunun altını çizdi.

Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında stratejik anlaşma

Bölgede artan Çin etkisine karşı stratejik ada ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefleyen ABD'nin Mayıs 2023'te Papua Yeni Gine ile güvenlik anlaşması imzalaması, saldırı halinde ülkenin bir üs olarak kullanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Papua Yeni Gine'de muhalefet, ülkenin ABD-Çin rekabetinde taraf tutmaması gerektiğini savunurken, Avustralya ile Papua Yeni Gine 7 Aralık 2023'te savunma, sınır ve deniz güvenliği ile siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalamıştı.