Avustralya, Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında işbirliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya, Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında işbirliği yapacak

Avustralya'nın geçen yıl imzalanan savunma anlaşması kapsamında Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında yeni bir işbirliğine gidilmesinde anlaştığı bildirildi. Avustralyalı yetkililerin oluşturduğu bir heyet, 30. Bakanlar Forumu'na katılmak üzere Papua Yeni Gine'ye geldi. Forumun ardından yapılan basın toplantısında, Avustralya'nın Papua Yeni Gine ile mali suçlarla mücadelede hukuk sistemine destek olacağı ve cezaevi ile ıslah tesislerinin güvenliğini artıracağı açıklandı. Ayrıca, Avustralya'nın iç güvenlik hizmetleri ve biyogüvenlik gibi alanlardaki ihtiyaçlara da destek olacağı belirtildi.

19.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın geçen yıl imzalanan savunma anlaşması kapsamında Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında yeni bir işbirliğine gidilmesinde anlaştığı bildirildi.

ABC News'un haberine göre, aralarında Başbakan Yardımcısı Richard Marles, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Pat Conroy'un da bulunduğu Avustralyalı yetkililerden oluşan bir heyet 30. Bakanlar Forumu'na katılmak üzere bugün Papua Yeni Gine'ye geldi.

30. Bakanlar Forumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında, Avustralya'nın Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında yeni bir işbirliğine gidilmesinde anlaştığı açıklandı.

Buna göre, Canberra yönetiminin, Papua Yeni Gine'nin mali suçlarla mücadelesine yardımcı olmak için hukuk sistemine destek olacağı belirtiliyor.

Papua Yeni Gine'nin cezaevi ve ıslah tesislerinin de daha güvenli hale getirilmesinin öngörüldüğü mutabakat çerçevesinde, gençler ve bölgesel toplulukların adalete erişimini iyileştirmeye yönelik yatırımların da yapılacağı kaydediliyor.

Ayrıca, Avustralya'nın Papua Yeni Gine'nin iç güvenlik hizmetleri, siber ve biyogüvenlik gibi alanlardaki ihtiyaçlarına da destek olacağı ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Wong, burada yaptığı konuşmada, iki ulusun ayrılmaz bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu tür bir bakanlar arası angajmana sahip olduğumuz tek ülke ve bu bizim birbirimiz için kim olduğumuzu yansıtmaktadır." dedi.

Wong, "Daha güçlü ve daha güvenli bir Papua Yeni Gine, her iki ülke için de iyidir." diye konuştu.

Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchencko ise güvenlik işbirliğinin, her iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret ederek, 30. Bakanlar Forumu'nun Avustralya ile ilişkileri güçlendirmeye devam etmek için fırsat olduğunun altını çizdi.

Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında stratejik anlaşma

Bölgede artan Çin etkisine karşı stratejik ada ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefleyen ABD'nin Mayıs 2023'te Papua Yeni Gine ile güvenlik anlaşması imzalaması, saldırı halinde ülkenin bir üs olarak kullanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Papua Yeni Gine'de muhalefet, ülkenin ABD-Çin rekabetinde taraf tutmaması gerektiğini savunurken, Avustralya ile Papua Yeni Gine 7 Aralık 2023'te savunma, sınır ve deniz güvenliği ile siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Avustralya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında işbirliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 16:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya, Papua Yeni Gine ile iç güvenlik ve hukuk alanlarında işbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement