Avustralya, Papua Yeni Gine'ye yardım paketi açıkladı

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KANBERRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Papua Yeni Gine'de çok sayıda can kaybına neden olan toprak kayması felaketinin ardından bir yardım paketi açıkladı.

Hükümet Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, toprak kayması sonrası arama, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak üzere Papua Yeni Gine'ye 2,5 milyon Avustralya doları (1,6 milyon ABD doları) tutarında ilk yardım ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra teknik uzman göndereceğini duyurdu.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'ne göre, Enga eyaletinde Cuma günü meydana gelen büyük toprak kaymasında 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Destek paketi kapsamında Avustralyalı uzmanlar, Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin de yardımıyla olay yönetimi, jeolojik tehlike değerlendirmeleri ve kurtarma çalışmaları alanında destek sunacak.

Heyelan bölgesindeki yerel toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avustralya tarafından barınak, hijyen kitleri ve kadınlarla çocuklara yönelik özel destek sağlanacak.