Avustralya, Papua Yeni Gine'ye yardım paketi açıkladı - Son Dakika
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Avustralya, Papua Yeni Gine'ye yardım paketi açıkladı

Avustralya hükümeti, Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından 2,5 milyon Avustralya doları tutarında yardım paketi açıkladı. Yardım paketi kapsamında teknik uzmanlar ve acil yardım malzemeleri gönderilecek, olay yönetimi ve kurtarma çalışmalarına destek sağlanacak. Ayrıca, yerel toplulukların acil ihtiyaçları için barınak, hijyen kitleri ve özel destek sağlanacak.

28.05.2024 11:34
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KANBERRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Papua Yeni Gine'de çok sayıda can kaybına neden olan toprak kayması felaketinin ardından bir yardım paketi açıkladı.

Hükümet Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, toprak kayması sonrası arama, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak üzere Papua Yeni Gine'ye 2,5 milyon Avustralya doları (1,6 milyon ABD doları) tutarında ilk yardım ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra teknik uzman göndereceğini duyurdu.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'ne göre, Enga eyaletinde Cuma günü meydana gelen büyük toprak kaymasında 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Destek paketi kapsamında Avustralyalı uzmanlar, Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin de yardımıyla olay yönetimi, jeolojik tehlike değerlendirmeleri ve kurtarma çalışmaları alanında destek sunacak.

Heyelan bölgesindeki yerel toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avustralya tarafından barınak, hijyen kitleri ve kadınlarla çocuklara yönelik özel destek sağlanacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Avustralya, Papua Yeni Gine'ye yardım paketi açıkladı - Son Dakika

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