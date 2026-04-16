Avustralya Savunma Harcamalarını Artırıyor

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı küresel riskler nedeniyle ülkesinin savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi.

Marles, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülkenin yeni Ulusal Savunma Stratejisini açıkladı.

Gelecek on yıl içinde mevcut savunma harcamalarına ek olarak 38 milyar dolar (53 milyar Avustralya doları) bütçe ayrılmasının planlandığını bildiren Marles, savunma bütçesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2033'e kadar yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıkarılacağını belirtti.

İran'daki gerilim nedeniyle küresel güvenlik ortamının daha kırılgan hale geldiğini vurgulayan Marles, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesine yönelik stratejik hedefi desteklediklerinin altını çizdi.

Marles, Avustralya'nın "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en karmaşık ve tehditkar stratejik koşullarla karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Ülkenin savunma kaynaklarını değerlendirerek bu kararı aldıklarına işaret eden Marles, bu artışın "ülke tarihinde barış dönemindeki en büyük savunma harcaması artışı olduğunu" kaydetti.

Marles, ayrıca, savunma harcamalarının artırılmasının ABD yönetiminin baskısıyla alınmış bir karar olmadığına dikkati çekti.

Bu yeni stratejinin ülkenin kendi kendine yetebilmesini artırmaya odaklandığını aktaran Marles, müttefiklerinin Avustralya'nın savunmasının temel unsuru olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Avustralya hükümeti, şubatta, ABD ve İngiltere ile varılan AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltı üretimine destek verecek tersane inşası için yaklaşık 2,7 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı.