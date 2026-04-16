Avustralya Savunma Harcamalarını Artırıyor

16.04.2026 12:26
Avustralya, İran kaynaklı küresel riskler nedeniyle savunma harcamalarını 38 milyar dolar artıracak.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı küresel riskler nedeniyle ülkesinin savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi.

Marles, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülkenin yeni Ulusal Savunma Stratejisini açıkladı.

Gelecek on yıl içinde mevcut savunma harcamalarına ek olarak 38 milyar dolar (53 milyar Avustralya doları) bütçe ayrılmasının planlandığını bildiren Marles, savunma bütçesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2033'e kadar yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıkarılacağını belirtti.

İran'daki gerilim nedeniyle küresel güvenlik ortamının daha kırılgan hale geldiğini vurgulayan Marles, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesine yönelik stratejik hedefi desteklediklerinin altını çizdi.

Marles, Avustralya'nın "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en karmaşık ve tehditkar stratejik koşullarla karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Ülkenin savunma kaynaklarını değerlendirerek bu kararı aldıklarına işaret eden Marles, bu artışın "ülke tarihinde barış dönemindeki en büyük savunma harcaması artışı olduğunu" kaydetti.

Marles, ayrıca, savunma harcamalarının artırılmasının ABD yönetiminin baskısıyla alınmış bir karar olmadığına dikkati çekti.

Bu yeni stratejinin ülkenin kendi kendine yetebilmesini artırmaya odaklandığını aktaran Marles, müttefiklerinin Avustralya'nın savunmasının temel unsuru olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Avustralya hükümeti, şubatta, ABD ve İngiltere ile varılan AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltı üretimine destek verecek tersane inşası için yaklaşık 2,7 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

12:38
Türkiye’den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak
Türkiye'den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
