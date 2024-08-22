Avustralya Senatosu, Tayvan'ın BM statüsünü belirlemediğini kabul etti

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Avustralya Senatosu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2758 sayılı kararının "Çin'in Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını tanımadığını ve Tayvan'ın BM'deki gelecek statüsünü belirlemediğini" belirten önergeyi kabul etti.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Senatörler Davit Fawcett ve Deborah O'Neill'in sunduğu önerge Senato'da oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Önergede ayrıca BM kararının, Tayvan'ın BM kuruluşlarına ve ajanslarına katılmasını engellemediği savunuldu.

O'Neill, Senato'da yaptığı konuşmada, Tayvan'ın "önde gelen bir Hint-Pasifik demokrasisi ve Avustralya için önemli bir ortak" olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Tayvan'ın uluslararası örgütlere "anlamlı katılımını" desteklediğini dile getiren O'Neill, "24 milyon Tayvanlının dışlanması uluslararası toplumun çıkarına değildir." dedi.

Çin, Tayvan üzerinde egemenlik iddiasını BM'nin 2758 sayılı kararına dayandırıyor. Avustralya, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulurken imzalanan anlaşma uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in tek hükümeti olarak tanımıştı.

BM'nin 2758 sayılı kararında, Çin'in BM nezdindeki tek yasal temsilcisinin Çin Halk Cumhuriyeti olduğu belirtiliyor. Kararda, BM Genel Kurulunun, "Çin Halk Cumhuriyeti'ne tüm haklarını iade etmeye ve hükümet temsilcilerini Çin'in BM nezdindeki tek meşru temsilcileri olarak tanımaya, Çan Kay-şek temsilcilerinin BM'de ve BM ile ilgili tüm örgütlerde hukuksuz biçimde sahip olduğu konumdan hemen azledilmesine karar verdiği" ifadesi yer alıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Çan liderliğindeki Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.