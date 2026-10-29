Avustralya Ulusal Galerisi kaçırılan iki taş büstü Çinli yetkililere teslim etti - Son Dakika
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Avustralya Ulusal Galerisi kaçırılan iki taş büstü Çinli yetkililere teslim etti

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Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, Avustralya Ulusal Galerisi'nin Kuzey Song dönemine ait iki taş büstü Canberra'da Çinli yetkililere teslim ettiğini açıkladı. Büstlerin Hınan'ın Gongyi ilindeki imparatorluk mezarlarından çalındığı, 1990'lı yıllarda galeriye verildiği belirtildi.

Avustralya'nın Çin'den yasa dışı yollarla çıkarılan iki tarihi eseri iade ettiği bildirildi.

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresinden (NCHA) yapılan açıklamada, Avustralya Ulusal Galerisi'nin, Kuzey Song Hanedanı devrinden kalma iki taş büstü, dün başkent Canberra'da Çinli yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, biri asker, diğeri sivil bir yöneticiyi tasvir eden, kireçtaşından yapılma iki büstün, Hınan eyaletinin Gongyi ilindeki imparatorluk mezarlarındaki mozolelerden çalındığı ve 1990'lı yıllarda özel bir koleksiyoner tarafından Avustralya Ulusal Galerisi'ne verildiği aktarıldı.

Biri 68 santimetre yüksekliğinde ve 132 kilogram ağırlığında, diğeri 70 santimetre yüksekliğinde ve 223 kilogram ağırlığındaki iki büstün, Song dönemi taş yontuculuğunun önemli örnekleri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiKültür SanatAvustralyaGüncelMirasDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya Ulusal Galerisi kaçırılan iki taş büstü Çinli yetkililere teslim etti - Son Dakika
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