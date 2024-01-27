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Avustralya, UNRWA'ya sağladığı fonu askıya aldı - Son Dakika
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Avustralya, UNRWA'ya sağladığı fonu askıya aldı

Avustralya, İsrail yetkililerinin UNRWA çalışanlarının saldırılara karıştığı iddiaları üzerine bu kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, iddialardan derin endişe duyduklarını belirterek, finansal desteğin durdurulduğunu ve soruşturma için UNRWA ile temas halinde olacaklarını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iddiaların acilen soruşturulmasını istemişti.

Avustralya, UNRWA\'ya sağladığı fonu askıya aldı
27.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:33
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Avustralya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına yönelik İsrail yetkililerinin iddiaları sonrası bu kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı yönündeki iddialardan "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

Wong, iddialar nedeniyle UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın temas halinde olacak ve uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu iddiaların acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Avustralya, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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