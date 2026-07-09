Avustralya ve Hindistan'dan Uranyum Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya ve Hindistan'dan Uranyum Anlaşması

09.07.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya ve Hindistan, güvenlik endişelerini aşarak uranyum ihracatı anlaşmasını imzaladı.

Avustralya ve Hindistan, güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 12 yıldır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını tamamlayarak iki ülke arasındaki nükleer enerji işbirliğinde yeni bir dönemin önünü açtı.

Nine Network kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araya geldi.

Taraflar, 2014'te başlayan ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sonuçlandırılamayan sürecin ardından, Avustralya'nın Hindistan'a uranyum ihracatının önünü açan anlaşmayı imzaladı.

Basın toplantısında konuşan Albanese, Modi'nin uranyumu yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmayı ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında yürütülmesini kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın, Hindistan'ın fosil yakıt dışı enerji üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden Albanese, bu adımın Avustralya'nın doğal kaynaklar sektörü için de yeni bir ihracat pazarı oluşturacağını söyledi.

Modi de anlaşmanın Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine ivme kazandıracağını kaydetti.

İki lider, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kalarak, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma gelişmeleri konusunda istişarelerde bulunmayı ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasına yönelik işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'te Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Hindistan'ın uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle anlaşma uzun süre yürürlüğe sokulamamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Avustralya, Hindistan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve Hindistan'dan Uranyum Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:13:16. #7.12#
SON DAKİKA: Avustralya ve Hindistan'dan Uranyum Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.