Avustralya ve Japonya'dan Filipinler'e Destek - Son Dakika
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Avustralya ve Japonya'dan Filipinler'e Destek

Avustralya ve Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yönelik riskli eylemlerini normalleştirme çabalarına karşı Filipinler Sahil Güvenliğine destek vereceklerini açıkladı. Bakanlar, Çin'in bölgedeki militarizasyonunu ve gerginliği artırabilecek eylemlerine karşı çıktıklarını belirtti.

06.09.2024 10:46
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Avustralya ile Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yönelik "riskli eylemlerini normalleştirme çabaları" karşısında Filipinler Sahil Güvenliğine destek verecek.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün Melbourne'de Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru ile görüştü.

Filipinler basınındaki haberlere göre 2+2 formatındaki zirvede dışişleri ve savunma bakanları, Çin'in son dönem Filipinler'e yönelik "tehlikeli ve baskıcı hamlelerine" karşı endişelerini paylaştı.

Açıklamada "Güney Çin Denizi'nde özellikle Çin'in Filipinler'e karşı tehlikeli ve baskıcı faaliyetlerini yoğunlaştırması konusunda ciddi kaygılarımızı dile getirdik" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlar, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yönelik "riskli eylemlerini normalleştirme çabaları" karşısında Japonya ve Avustralya'nın, Filipinler Sahil Güvenliğine destek vereceğini kaydetti.

Açıklamada, "Tartışmalı bölgelerin militarizasyonu dahil olmak üzere, gerginliği tırmandırabilecek ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek her türlü zorlayıcı eyleme karşı çıktık" denildi.

Hint-Pasifik'te seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasının altını çizen bakanlar, bölgesel anlaşmazlıkların, uluslararası hukuka uygun barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marles, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bölgedeki ortaklarla deniz işbirliğini geliştirmeyi, Filipinler Sahil Güvenliğine ortak destek sağlamayı kabul ettik" dedi.

Sabina Sığı'ndaki gerilim

Spratly Adaları'nın güneyindeki Sabina Sığı çevresinde Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler yaşanıyor.

Filipinler, 19 Ağustos'ta Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin çarpması sonucu Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler'e ait 2 geminin hasar gördüğünü bildirmişti.

25 Ağustos'ta yaşanan başka bir çarpışma nedeniyle taraflar yine birbirini suçlamıştı.

Çin, 30 Ağustos'ta da Filipinler'e, Güney Çin Denizi'ndeki Sabina Sığı'nda bulunan sahil güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya ve Japonya'dan Filipinler'e Destek - Son Dakika

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