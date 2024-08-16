Avustralya ve Yeni Zelanda, siber saldırıları ANZUS anlaşması kapsamında değerlendirecek - Son Dakika
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Avustralya ve Yeni Zelanda, siber saldırıları ANZUS anlaşması kapsamında değerlendirecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkelerden birine yönelik siber saldırının, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD Güvenlik Anlaşması (ANZUS) kapsamında 'saldırı' anlamına gelebileceğini ifade etti.

16.08.2024 21:16
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkelerden birine yönelik siber saldırının, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD Güvenlik Anlaşması (ANZUS) kapsamında "saldırı" anlamına gelebileceğini ifade etti.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Albanese, Yeni Zelandalı mevkidaşı Luxon'la başkent Canberra'da, iki ülke arasında devam eden ortaklığa ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, siber güvenlik konusuna da değinen liderler, "uluslararası hukukun siber alanlarda da geçerli olduğuna" işaret etti.

Liderler, ülkelerden birine yönelik herhangi bir siber saldırının, "niteliğine bağlı olarak ANZUS anlaşmasının 4. maddesi kapsamında saldırı teşkil edebileceğini" belirtti.

Avustralya Başbakanı Albanese, "Siber saldırılar, geleneksel yöntemli saldırılar kadar büyük bir etkiye sahip olabilir. Ekonomiye yönelik bir saldırı bütün bir toplumun işleyişini çökertebilir." ifadelerini kullandı.

Albanese, bir siber saldırının, ANZUS anlaşmasının 4. maddesinin kapsamına girip girmeyeceğinin "vaka bazında" değerlendirileceğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon da modern savaşın siber alana taşındığının altını çizerek, ittifakın "yeterince şiddetli" bir siber saldırı karşısında devreye girebileceğini kaydetti.

ABD'nin, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Eylül 1951'de imzaladığı güvenlik antlaşması ANZUS, söz konusu ülkelerin Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbirlerine yardım etmelerini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya ve Yeni Zelanda, siber saldırıları ANZUS anlaşması kapsamında değerlendirecek - Son Dakika

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