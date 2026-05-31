Avustralya, Virginia Sınıfı İkinci El Denizaltı Alacak

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, AUKUS'taki değişiklik kapsamında ABD'den ikinci el Virginia sınıfı denizaltılar satın alınacağını, bunun Avustralya'ya "önemli" bir tasarruf sağlayacağını bildirdi.

ABC News'ün haberine göre, Marles, Singapur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AUKUS'un "karmaşık" bir girişim olduğunu ve sadeliğe öncelik vermeleri gerektiğini söyledi.

Neredeyse 4 sınıf denizaltının aynı anda faaliyette olması ihtimalinin bulunduğunu, bunun yerine daha basit bir yol izleyeceklerini belirten Marles, "Virginia sınıfı denizaltıların hepsi aynı tipte olacak." dedi.

Marles, bu durumun, Avustralya için "önemli" bir tasarruf sağlayacağını ancak maliyetli ve kapsamlı programın genel bütçesini temelden etkilemeyeceğini belirtti.

Avustralya'nın 2021'de imzalanan AUKUS anlaşması kapsamında en az 2 adet kullanılmış, 1 adet de yeni Virginia sınıfı denizaltı alması bekleniyordu.

ABD, İngiltere ve Avustralya, dün satın alma işleminin sadeleştirileceğini belirterek Avustralya'nın artık yeni denizaltı satın almayacağını ve aynı sınıftan 3 adet ikinci el denizaltı alacağını açıkladı.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Pentagon, yürüttüğü 5 aylık inceleme sonrası AUKUS anlaşmasına desteğini sürdürme kararı almıştı.