Avustralyalı Boksör Tina Rahimi, Fransız Olimpiyat Sporcularına Başörtüsü Yasağına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralyalı Boksör Tina Rahimi, Fransız Olimpiyat Sporcularına Başörtüsü Yasağına Tepki Gösterdi

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışan Avustralyalı boksör Tina Rahimi, Fransız olimpiyat sporcularına uygulanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Rahimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların giyim tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, ayrımcılığın sporda yeri olmadığını belirtti. Fransa'nın başörtüsü yasağı, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilmiş olsa da IOC'nin bu konuda bir kısıtlaması bulunmamaktadır.

28.07.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın ev sahipliğinde 11 Ağustos'a kadar başkent Paris'te sürecek 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışan Avustralyalı boksör Tina Rahimi, Fransız olimpiyat sporcularına uygulanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi.

Rahimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olimpiyatlarda yarışan Fransız sporculara konulan başörtüsü yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Rahimi, kadınların nasıl giyinmek istediklerini seçme hakkına sahip olduğunu vurguladığı paylaşımında, "Dininiz, inançlarınız ve sporunuz arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Fransız sporcuların yapmaya zorlandığı şey bu." ifadelerini kullandı.

Din, dil, ırk ve giyim tarzları fark etmeksizin Olimpiyat Oyunları için bir araya gelen tüm sporcuların "aynı yarışma ve kazanma hayalini" paylaştığını belirten Rahimi, ayrımcılığın sporda, özellikle de olimpiyatlarda yeri olmadığını kaydetti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında ülkesini temsil edecek Fransız koşucu Sounkamba Sylla'nın açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi çok sayıda tepkiye yol açmıştı.

Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil edecek Sylla, etkinliğin açılış töreninde şapka takarken, Olimpiyatlardaki başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Rahimi törene başörtüsüyle katılabilmişti.

Fransız sporcular ev sahipliği yaptıkları Olimpiyatlarda başörtüsü takamıyor

Olimpiyat Oyunlarını düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen, Fransa Olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.

Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.

Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki toplarken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.

Mektupta hem Paris Olimpiyat Oyunlarında hem de tüm spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik tüm yasakların kaldırılması için IOC'dan Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edilmişti. Ancak insan hakları kuruluşlarının bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Fransa, Paris, Spor, Uluslararası, İnsan Hakları, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Boksör Tina Rahimi, Fransız Olimpiyat Sporcularına Başörtüsü Yasağına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 17:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı Boksör Tina Rahimi, Fransız Olimpiyat Sporcularına Başörtüsü Yasağına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement