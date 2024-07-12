Avusturalya'da Rusya'ya casusluk yapmakla suçlanan asker ve eşi tutuklandı - Son Dakika
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Avusturalya'da Rusya'ya casusluk yapmakla suçlanan asker ve eşi tutuklandı

Avusturalya\'da Rusya\'ya casusluk yapmakla suçlanan asker ve eşi tutuklandı

Avusturalya ordusunda bilgi sistemleri teknisyeni olarak çalışan kadın asker ve eşinin ülkenin savunma bilgilerini Rus yetkililere verdiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Avusturalya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya doğumlu Kira ve İgor Korolev'in aynı zamanda Avusturalya vatandaşı olduğu ve Avustralya ulusal güvenliğine ilişkin materyallere erişmek için çalıştığı ancak herhangi önemli bir tehlike tespit edilemediği belirtildi. Casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkan çift, en az 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

12.07.2024 22:25
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- Avusturalya'da Rusya'ya casusluk yapmakla suçlanan asker ve eşi tutuklandı

BRISBANE - Avusturalya ordusunda bilgi sistemleri teknisyeni olarak çalışan kadın asker ve eşinin ülkenin savunma bilgilerini Rus yetkililere verdiği gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Avusturalya, kadın asker Kira Korolev ve eşi Igor Korolev'in Rusya'ya casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, Avusturalya ordusunda bilgi sistemleri teknisyeni olarak çalışan Kira Korolev'in askeri savunma bilgilerine eriştiği ve Rus yetkililere verdiği kaydedildi. Avusturalya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya doğumlu Kira ve İgor Korolev'in aynı zamanda Avusturalya vatandaşı da olduğu ve Avustralya ulusal güvenliğine ilişkin materyallere erişmek için çalıştığı ancak herhangi önemli bir tehlike tespit edilemediği bildirildi. Açıklamada, "Bu bilgileri de Rus yetkililere teslim etmek için aradıklarını düşünüyoruz. Bu bilgilerin Ruslara verilip verilmediği soruşturmamızın odak noktalarından biri" ifadelerine yer verildi.

40 yaşındaki Kira Korolev'in Rusya'ya seyahat ettiği sırada Avusturalya'da kalan eşine savunma bilgilerini elde edebilmek için kendi resmi hesaplarına giriş yapması talimatını verdiği aktarıldı.

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, Avusturalya'nın ulusal güvenliğine karşı hareket edenleri uyararak, "Ulusal çıkarlarımıza müdahale edenlere hesabı sorulacaktır ve bu tutuklamalar da tam olarak bunu temsil etmektedir" dedi.

Casusluk suçlaması

Kira ve İgor Korolev, Brisbane kentindeki sulh ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Casuslukla suçlanan çift, en az 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Kefalet başvurusunda bulunmayan çift, 20 Eylül'e kadar hapishanede kalacak. En az 10 yıldır Avusturalya'da yaşayan çiftten Kira Korolev Avusturalya vatandaşlığını 2016 yılında alırken, eşi ise 2020 yılında Avusturalya vatandaşı oldu.

Avusturalya'dan Ukrayna'ya 169 milyon dolarlık yardım

Çift Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanırken, Avusturalya dün ABD'de gerçekleştirilirken NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya 169 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı. NATO üyesi olmamasına rağmen Ukrayna'nın en büyük destekçilerden biri olan Avusturalya, binden fazla Rus vatandaşına ve kuruma yaptırım uyguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avusturalya'da Rusya'ya casusluk yapmakla suçlanan asker ve eşi tutuklandı - Son Dakika

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