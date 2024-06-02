Avusturya\'da "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle düzenlenen iki etkinlikte Türk kahvaltısı tanıtıldı

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Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türk kahvaltısının tanıtıldığı iki etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un himayesindeki ilk program, ulusal basın temsilcileri, diplomat ve siyasetçilere yönelik yapıldı.

Türk işletmesinde düzenlenen programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, Türk kahvaltısının dünya çapındaki marka değerinin artırılması ve Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün tanıtılması amacıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında haziranın ilk pazar günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Ceyhun, "Ülkemizin gastronomi alanındaki zenginliği turizm potansiyelini de artırıyor. Kahvaltı kültürü bu zenginliğin önemli bir parçası. Her yıl daha fazla Avusturyalı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu tarz tanıtım etkinliklerinin turizm alanında da katkı sağladığına inanıyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da konuklara tanıtıldı.

BM diplomatlarına Türk kahvaltısı

Türk kahvaltısı çeşitlerinin tanıtıldığı ikinci program, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayten Eler'in ev sahipliğinde temsilcilik konutunda gerçekleştirildi.

Programa BM Viyana Ofisi Direktörü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın yanı sıra ABD, Kanada, Arjantin, Bangladeş, Katar, Kenya, Namibya, Endonezya, Cezayir, Paraguay, Finlandiya ve Japonya gibi ülkelerin büyükelçileri ve eşleri katıldı.

Büyükelçi Eler, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında haziran ayının ilk pazar gününde Türk kültürünün önemli unsurlarından, zengin çeşitliliğe sahip Türk kahvaltısına ait tatları daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini, bunun Dünya Kahvaltı Günü'ne evrilmesi için tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kahvaltının Türk kültüründeki önemine işaret eden Eler, klasik bir öğünden ziyade, aile bireylerinin, yakınların, dost ve arkadaşların bir araya geldiği sosyal etkinlik niteliğinde olduğunu, bu açıdan geçen yılki gibi bu yıl da Türk Kahvaltı Günü'nün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'nın hemen öncesine rastlaması dolayısıyla Viyana'da son diplomatik temaslara da olanak sağladığını dile getirdi.

Etkinlikte Ayten Eler de davetlilere ikram edilen lezzetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.