Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen çalışma müşaviri Erdoğan Özen anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen çalışma müşaviri Erdoğan Özen anıldı

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

20.06.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve şehidin eşi Monika Özen katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ceyhun, 40 yıl önce şehit edilen Özen'i anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomatlar ve yakınlarının Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini, fedakarca görevlerini sürdüren diplomatların yalnız Türk oldukları ve Türkiye'yi temsil ettikleri için teröristlerce şehit edildiklerini anlattı.

Ceyhun, Özen'in aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu şehit edildiğini hatırlatarak, saldırıda bir de Avusturyalı polis memurunun hayatını kaybettiğini,1970 ve 80'li yıllarda ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerince düzenlenen saldırılar sonucunda 58'i Türk toplamda 77 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Viyana'da Büyükelçi Daniş Tunalıgil ve BM Viyana Ofisi'nde görevli Enver Ergun'un da Ermeni teröristlerce şehit edildiğini anımsatan Ceyhun, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak Viyana'ya gönderilen Erdoğan Özen'in tek amacı, buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ailesinin geçimini sağlamaktı. Bir insanın canını almaya iten nefreti, kini ve gözü dönmüşlüğü anlamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Ceyhun, "Türk milleti, askeri, emniyet personeli, öğretmeni, sağlık çalışanı, diplomatı, kadını ve erkeğiyle gerektiğinde vatanı için canını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu vesileyle ülkesi için şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı şükranla anmak istiyorum." dedi.

Büyükelçilik binası girişinde, Viyana'da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların anısına yapılan şilte çelenk konularak başlayan tören, şehitler için yapılan dua ile sona erdi.???????

Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Viyana, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen çalışma müşaviri Erdoğan Özen anıldı - Son Dakika


14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
13:15 Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 16:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen çalışma müşaviri Erdoğan Özen anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement