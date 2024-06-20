Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen çalışma müşaviri Erdoğan Özen anıldı

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Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve şehidin eşi Monika Özen katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ceyhun, 40 yıl önce şehit edilen Özen'i anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomatlar ve yakınlarının Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini, fedakarca görevlerini sürdüren diplomatların yalnız Türk oldukları ve Türkiye'yi temsil ettikleri için teröristlerce şehit edildiklerini anlattı.

Ceyhun, Özen'in aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu şehit edildiğini hatırlatarak, saldırıda bir de Avusturyalı polis memurunun hayatını kaybettiğini,1970 ve 80'li yıllarda ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerince düzenlenen saldırılar sonucunda 58'i Türk toplamda 77 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Viyana'da Büyükelçi Daniş Tunalıgil ve BM Viyana Ofisi'nde görevli Enver Ergun'un da Ermeni teröristlerce şehit edildiğini anımsatan Ceyhun, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak Viyana'ya gönderilen Erdoğan Özen'in tek amacı, buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ailesinin geçimini sağlamaktı. Bir insanın canını almaya iten nefreti, kini ve gözü dönmüşlüğü anlamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Ceyhun, "Türk milleti, askeri, emniyet personeli, öğretmeni, sağlık çalışanı, diplomatı, kadını ve erkeğiyle gerektiğinde vatanı için canını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu vesileyle ülkesi için şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı şükranla anmak istiyorum." dedi.

Büyükelçilik binası girişinde, Viyana'da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların anısına yapılan şilte çelenk konularak başlayan tören, şehitler için yapılan dua ile sona erdi.???????