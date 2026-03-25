Avusturya'da Nefret Gösterisi

25.03.2026 20:22
Türk ailenin evine domuz kafası bırakılmasına karşı yüzlerce kişi, ırkçılığa tepki gösterdi.

Avusturya'da bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası bırakılmasının ardından yüzlerce kişi, nefret ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Kronen gazetesinin haberine göre, yüzlerce kişi, olayın yaşandığı Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında toplandı.

Katılımcılar, bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası bırakılması ve ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı nota karşı nefret ve ırkçılığa karşı tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Sendikacılar üyesi Bernd Leidlmair, burada yaptığı konuşmada, bu saldırının alenen bir nefret olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılanlardan Raphael isimli eylemci, bu ırkçı saldırının kendisini şoke ettiğini dile getirerek, dayanışma mesajı verdi.

Avusturya'nın Tirol eyaletinde, 12 Mart'ta, Hall in Tirol kasabasında ikamet eden bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası ile ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı not bırakılmıştı.

Polisin soruşturma açtığı olayda, fail henüz bulunamadı.

Hall in Tirol Belediye Başkanı, şüpheli veya şüphelileri bulana 10 bin avro ödül verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yanıt İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
