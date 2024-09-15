Avusturya'da Sel Felaketi: 1 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

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Avusturya'da 3 gündür süren şiddetli yağışın su taşkınları ve sel felaketine yol açtığı Aşağı Avusturya eyaletinde, bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Aşağı Avusturya Eyaleti İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, bölgede şiddetli yağışın yol açtığı sellerle mücadele çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin öldüğü bildirildi.

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, benzerine rastlanmamış bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, Aşağı Avusturya eyaletinin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Mikl-Leitner, Aşağı Avusturya'da birçok yerde su baskınları nedeniyle tahliyelerin sürdüğünü, vatandaşların zor bir sınavdan geçtiğini, ülkenin diğer eyaletlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

Afet bölgesinde okullar tatil

Başbakan Karl Nehammer de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bu arada şiddetli yağmur başkent Viyana'da da etkili oldu.

Başkentte metro hatları su baskınları nedeniyle sınırlı hizmet verdi, bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı, Batı Otobanı da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.