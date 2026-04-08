Avusturya'dan Geçici Ateşkes Açıklaması

Avusturya, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, geçici ateşkese ilişkin Avusturya'nın "Ö1 Morgenjournal" radyo kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini dile getiren Meinl-Reisinger, savaşın tarafı olmasalar da savaştan etkilendiklerini söyledi.

Meinl-Reisinger, geçici ateşkesten memnun olduklarını belirterek, "İran Savaşı'ndaki ateşkes önemli bir nefes alma fırsatı. Şimdi müzakereler başlamalı. Bu savaşta yaşananlar Avusturya'yı da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız bizim çıkarımıza." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.