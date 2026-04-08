Avusturya'dan Geçici Ateşkes Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya'dan Geçici Ateşkes Açıklaması

08.04.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Avusturya, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, geçici ateşkese ilişkin Avusturya'nın "Ö1 Morgenjournal" radyo kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini dile getiren Meinl-Reisinger, savaşın tarafı olmasalar da savaştan etkilendiklerini söyledi.

Meinl-Reisinger, geçici ateşkesten memnun olduklarını belirterek, "İran Savaşı'ndaki ateşkes önemli bir nefes alma fırsatı. Şimdi müzakereler başlamalı. Bu savaşta yaşananlar Avusturya'yı da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız bizim çıkarımıza." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Avusturya, Orta Doğu, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:41
11:22
11:08
10:56
10:36
10:35
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:56:17. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.