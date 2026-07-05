Aya Napa'da KKTC Vatandaşına Saldırı - Son Dakika
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Aya Napa'da KKTC Vatandaşına Saldırı

05.07.2026 22:17
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Aya Napa'da saldırıya uğrayan vatandaşın durumunu takip ettiklerini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir vatandaşlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) turistik Aya Napa kentinde saldırıya uğramasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aya Napa'da saldırıya uğrayan KKTC vatandaşı bir kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, hem vatandaşın ailesi ile hem de İki Toplumlu Teknik Komite ile temasa geçtiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC Polis Genel Müdürlüğünün de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmayacağını dile getirdi.

Üstel, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Hiçbir evladımız sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.

Olay

Bugün sabah saatlerinde 47 yaşındaki Ahmet Tan adlı KKTC vatandaşı, GKRY'nin turistik kenti Aya Napa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar bulunduğu bildirilen Tan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Rum polisi, olayla ilgili araştırma başlatırken, saldırının sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aya Napa'da KKTC Vatandaşına Saldırı - Son Dakika

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