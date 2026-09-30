Ayaklarıyla resim yapan ressam Ayşe Işık, eserlerini Ankara'da sergiledi - Son Dakika
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Ayaklarıyla resim yapan ressam Ayşe Işık, eserlerini Ankara'da sergiledi

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Ayaklarıyla resim yapan ressam Ayşe Işık, eserlerini Ankara\'da sergiledi
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İki kolunu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayaklarıyla yaptığı eserler, Ankara'daki TES-İş Sendikası Genel Merkezi'nde açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile TES-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu katıldı.

Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TES-İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve davetliler katıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından ziyaretçiler sergiyi gezerek Işık'tan eserleri hakkında bilgi aldı.

Işık, AA muhabirine, 5 yaşında geçirdiği kazanın ardından iki kolunu kaybettiğini, ailesinin desteğiyle ayaklarını kullanmayı öğrendiğini ve çocukluğundan beri ilgi duyduğu resme 2002'den itibaren yoğunlaştığını anlattı.

Yağlı boya, karakalem ve soyut çalışmaların yanı sıra, manzara, doğa, çiçek ve çeşitli objeleri resmettiğini belirten Işık, bugüne kadar 30'un üzerinde sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.

Sergide çocukluk anılarından izler taşıyan çalışmaların da yer aldığını aktaran Işık, hastanedeki tedavi sürecinde babasından istediği balonu elinde tutamamasının unutamadığı bir anı olarak hafızasında kaldığını belirterek, "Şimdi o temayı resimlerimde daha çok kullanıyorum." dedi.

Işık, ayrıca, sergi alanında da bir resim çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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