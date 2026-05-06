Ayamama Yaşam Vadisi'nin İkinci Etabı Açıldı
Ayamama Yaşam Vadisi'nin İkinci Etabı Açıldı

06.05.2026 13:59
İBB, Ayamama Yaşam Vadisi'nin ikinci etabını hizmete sundu, 22 km'lik yürüyüş koridoru oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Ayamama Yaşam Vadisi'nin birinci etabının ikinci kısmı hizmet vermeye başladı.

Bakırköy'deki vadide düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bulundukları alanın İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin önünden başlayan 22 kilometrelik bir yürüyüş koridoru olacağını söyledi.

Bu alanın Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy'e hizmet vereceğini anlatan Aslan, "Amacımız, yaşam vadilerinde çocukların güvenle oynaması, gençlerin sosyalleşmesi ve ailelerin nefes almasıdır. Aile birliğini güçlendirmek en büyük hedefimiz. Bunları da çocuğu ve insanları mutlu etmekle başaracağız." dedi.

Tören, Aslan ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Çevre

