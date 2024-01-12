Ayancık\'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Sinop'un Ayancık ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere Gençlik Merkezi personeli tarafından çorba ikram edildi.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi, ilçede sınava hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Burada derslerine çalışarak sınav öncesi test çözen öğrencilere merkez personeli tarafından çorba ikramında bulunuluyor.

Merkezde öğrencilere yönelik ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de yapılıyor.