Ayasofya'da restorasyon ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayasofya'da restorasyon ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı

Ayasofya\'da restorasyon ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergahında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Bilim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) İhtisas Komitesi Başkanı Nevra Ertürk ve diğer yetkililer katıldı.

10.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki proje ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda camide devam eden restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergahında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) İhtisas Komitesi Başkanı Nevra Ertürk, UTMK İhtisas Komitesi Üyesi Zeynep Aktüre, İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Samet Bornovalı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar ile İstanbul Alan Başkanı Mustafa Tural katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilim Kurulu, İstanbul, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya'da restorasyon ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ayasofya'da restorasyon ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement