Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı

Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına 'La ilahe illallah' mahyası asıldı. İstanbul'daki camilere asılan mahyalar, ramazan geleneğini sürdürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 selatin camisinde mahya asma işleri gerçekleştiriliyor. Mahya sanatı Osmanlı dönemine dayanan bir geleneğin devamıdır ve ramazanın önemli işaretlerinden biridir.

04.03.2024 18:21
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Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına "La ilahe illallah" mahyası asıldı.

On bir ayın sultanı ramazanın yüzyıllardır süregelen geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

Her ramazanda camileri süsleyen mahyalara ilişkin Eyüpsultan Camisi'nin ardından Ayasoyfa Camii ile devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

"Ramazanın en önemli işaretlerinden biri de mahyalar"

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü olarak bu sene 7 selatin camisinde, kadim bir Osmanlı ve cami süsleme geleneği olarak mahya asma işlerine başladıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca 7 farklı selatin camisine beşer farklı mahya asılacağını dile getiren Çetin, "Bu gelenek, Osmanlı padişahları tarafından da önemsenmiş bir cami süsleme sanatı. Dönemin padişahları da camilerin mahyalar ile süslenmesini istemişler." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Çetin, "Ramazanın geldiğinin en önemli işaretlerinden birisi de bu mahyalar. İnsanlarımız bu mahyaları camilerimizin üzerinde gördüğünde ramazan hissiyatını çok daha iyi hissediyorlar." şeklinde konuştu.

"Mahya sanatımızı yüzyıllardır devam ettirmeye çalışıyoruz"

Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı mahya ustası Kahraman Yıldız ise mahya yazılarının Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği tema çerçevesinde belirlendiğini belirterek, "Bu senenin teması ramazan ve ahiret bilinci. Bu tema doğrultusunda İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu veciz sözler var. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bu sözler geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü sayesinde mahya sanatımızı yüzyıllardan beri devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mahya asmaya her sene olduğu gibi Eyüp Sultan Camisi'yle başladıklarına işaret eden Yıldız, ilk olarak "Ramazan Kur'an ayıdır" yazısının asıldığını, ramazan boyunca 5 farklı yazının camide yer alacağını kaydetti.

Yıldız, "Eyüp Sultan'da 5 tane yazımız var, diğer camilerde de beşer tane yazımız var. Yalnız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 'La ilahe illallah', Sultanahmet Camisi'ne ise 'Muhammedün Resulullah' yazıları bir ay boyunca kalacak. Diğer 5 caminin yazısı değişecek." bilgisini verdi.

"En büyük harfler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde"

Mahya sanatının Osmanlı Devleti zamanına dayanan çok eski bir sanat olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ramazan önemli bir olay. Sinemanın, televizyonun, gazetenin olmadığı dönemlerde tek görsel yayın mahyalar vardı. Hala o sıcaklık devam ediyor. Biz de burada belirli mesajları yazarak halkımızı aydınlatıyoruz ve akşamları güzel bir şenlik oluyor, ramazan şenliği oluyor." şeklinde konuştu.

Mahya ustalığının zevkli fakat zor bir iş olduğunu belirten Yıldız, "Her işin bir zorluğu vardır. Bu işi de Allah'a şükür yıllardan beri yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Meslek hayatı boyunca pek çok hatırası bulunduğunun altını çizen Yıldız, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hiç mahya yoktu, evvelki sene buraya mahya kurduk. Osmanlı döneminde de buraya mahya kurulması girişiminde bulunmuş ama minarelerin arasındaki mesafe çok açık olduğu ve tek şerefesi olduğu için muvaffak olunamamış, birbirine vurarak hepsi kırılmış. Allah'a şükür ampuller arasındaki mesafeyi uzattım, o yüzden çarpışma olmuyor. En büyük harfler de Ayasofya'da. Zorluğu var, üç camiye bedel burası. Aslında işçiliği zor, ağır bir iş ama görüntü olarak çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim." değerlendirmesini yaptı.

Mahya ustası Yıldız, gençlerin bu ata yadigarı sanatı sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben de şu anda 69 yaşına geldim, 50 senedir bu işi yapıyorum. Artık birisi gelsin bayrağı alsın devam etsin. Aslında güzel meslek, biraz zorluğu var ama güzel meslek. Sevda işi biraz da yani illaki isteyerek olacak, seveceksiniz mesleği. Biraz da ahlak gerekiyor, camilere güzel güzel sözler yazıyorsunuz." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği günümüzde de devam ediyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Mahya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı - Son Dakika

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