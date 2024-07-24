Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünü kutladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Yaklaşık bir asrın ardından yeniden aslına rücu eden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin manevi değerini yaşatarak gelecek nesillere aktaracağız. Bu büyük mirası bizlere emanet eden şanlı ecdadımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."
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