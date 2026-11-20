Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, "Şu anda 6 mekanımız var, 9 tane de tünelimiz var. Ulaştığımız bir tünel, yaptığımız analizler sonucunda Roma dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler devam ediyor. Ayasofya Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BURANIN BİR AYASOFYA'NIN YA DA ROMA DÖNEMİNDEKİ ALTYAPILARINDAN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYORUZ'

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, "Altyapı olarak hipoje, mezar yapısı, Ayasofya'nın kuzeydoğu köşesinde olan bir yapı; oranın temizliği yapıldı. Buraların temizliği de yaklaşık iki sene önce ilk etap başlamıştı, geçen sene ikinci etap başladı, halen devam ediyor. Buralar toprak doluydu. Çünkü üst tarafı gördüğünüz gibi yıkık vaziyetteydi. O topraklar boşaltıldı, mekanlar açığa çıkarıldı ve halen açığa çıkarılmaya devam ediyor. Şu anda 6 mekanımız 9 tane de tünelimiz var. Tünellere ve mekanların bazılarına baktığımızda, henüz kesin olmamakla birlikte Roma döneminden kaldığı, sonra devamında da çeşitli dönemlerde yapıldığını tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi iki numaralı tüneldeyiz, en son açılan tünel ve daha ileriye doğru da gidiyor. Buradan da birtakım örnekler alıp buranın da analizlerini yapıyoruz ve bu analizlere bağlı olarak da buradaki mekan hakkında bilgi edineceğiz. Şu anda sadece buranın bir Ayasofya'nın ya da Roma dönemindeki altyapılarından biri olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.

'HALEN AYASOFYA'NIN ALTINDAN GELEN SUYUMUZ VAR'

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Güleç, "Şu anda bizim ulaştığımız nokta Yerebatan Sarnıcı'na doğru giden kısım; sınırlarımıza geldiğimizde durduk. Bir de yine bir kuzey yönünde ilerleyen, sonra batıya dönen bir tünelimiz var. Buraları şu anda bilebiliyoruz, gördüğümüz yerler buralar. Yerebatan Sarnıcı'nın içinde ayrıca At Meydanı'na doğru, Hipodrom'a doğru giden bir tünel olduğunu da oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda söylediler. Böyle bir bilgimiz de var. Burada ilk açtığımız tünel, Ayasofya'ya yakın olan tünel, güneye doğru giden tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na doğru gidiyor. Bütün bunları da biz içindeki senelerin birikmiş olduğu çamurları boşalttıktan sonra takip ettik. Orada yaklaşık yüzde üç eğimine giden bir tünelimiz var ve halen Ayasofya'nın altından gelen suyumuz var. O su bu tünel vasıtasıyla o tarafa doğru devam ediyor, oradan tahliye oluyor. Muhtemelen Yerebatan Sarnıcı'na akan buradan çıkan bir kaynak ya da başka yerden gelen, mesela Bozdoğan Kemeri, su dağıtım şebekesinden gelen bir su olabilir ama kaynak olma ihtimali de söz konusu" diye konuştu.

'3 BİN TONA YAKIN TOPRAK ÇIKTI'

Ahmet Güleç, "3 bin tona yakın toprak çıktı. Aslında metreküp olarak, bin metreküpün üstünde. Dolayısıyla onu yoğunluğuyla çarptığımız zaman üç bin tona yakın bir atık çıktı. Senelerin birikmiş çamuru ve yukarıda yapılan birtakım uygulamalardan buralara atılmış olan molozlar. Yukarıyı görüyorsunuz yeni onarıldı. Bu kısımlarda kırarak içeriyi doldurup düzlemişler. Biz de bunları boşaltınca bu mekanlara sahip olduk. Buranın ziyaretçiye açılması için yapılması gereken daha pek çok çalışmalar var. Henüz o konuda tam kesin bir karar alınmış değil. Bakanımız da çok istiyor, aslında bizler de çok istiyoruz ama bunun bir de burada gezdireceğimiz ziyaretçilerin sağlığı, güvenliği konusu, birtakım bilgiler ve eylemler gerekli. Bunların sağlanması ne zaman olur, şu an için bir bilgimiz yok. Sağlanabilir mi, o konuda da bir bilgimiz şu an için yok ama bu konuda gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz, tartışmalarımız oluyor. Ulaştığımız bir tünel, yaptığımız analizler sonucunda Roma dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.