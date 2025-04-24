Aybige Feride Üstündağ, Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Kayseri'de düzenlenen şampiyonada dördüncü olarak milli takımla Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye dördüncüsü oldu. Üstündağ, elde ettiği başarı ile Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı kutlayarak, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız, hem ulusal hem de uluslararası alanda bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak, masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği dördüncülük elde ederek hem bizleri hem de Muğla'mızı gururlandırdı. Başta değerli antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuz Aybige'yi yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.