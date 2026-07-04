Ayçiçeği Tohumu ve Yağına Yeni İthalat Kontenjanı

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı yeni tarife kontenjanının açıldığı belirtilerek, "1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı kapsamında ithalata 11 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verilecek, bu tarihten sonra ise düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı sonlandırılacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirler hızlı ve etkin şekilde alınmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemiz üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı, vatandaşlarımızın temel tüketim maddeleri arasında yer alan ayçiçeği yağının ham maddesi niteliğindeki yağlık ayçiçeği tohumunda, üretimin teşvik edilmesi ve bu yolla ayçiçeği tohumu ile ayçiçeği yağında arz talep dengesinin sağlanması amacıyla, geçtiğimiz iki sezonda, yalnızca ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için, çiftçimizin zarar görmeyeceği ve yerli ürünün iç piyasada en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde, düşük gümrük vergisi ile ithalata yönelik tarife kontenjanı açılmıştı" denildi.

'AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETEN SANAYİCİ FİRMALARA TAHSİS EDİLECEK'

Geçen iki sezonda uygulanan tarife kontenjanına ilişkin, "Yerli ayçiçeği tohumu alanlar öncelikli olmak üzere, ayçiçeği yağı üreticisi sanayici firmalara tahsis edilen ve içeride yerli tohumun tükendiği dönem itibarıyla kullanılan söz konusu tarife kontenjanları sayesinde, ayçiçeği tohumu rekoltesinde ve veriminde sıkıntı yaşanan geçtiğimiz sezonlarda hem çiftçinin ürününü en iyi şekilde değerlendirmesi hem de sanayicinin ihtiyacı olan hammaddeye kolaylıkla ve uygun fiyat ile ulaşması, böylelikle tüketicinin de korunması sağlanmıştır. Bu sezon için de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak, çiftçinin desteklenerek yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde devamlılığın ve artışın sağlanması, sanayicinin 2027 yılı başında oluşacak yağlık ayçiçeği tohumu ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için arzın zamanlıca ve uygun fiyat ile sağlanabilmesi ve ayçiçeği yağının iç piyasaya sürdürülebilir bir şekilde ve uygun fiyatla temininin sağlanması amacıyla yeni bir tarife kontenjanı açılması uygun görülmüştür. Tarife kontenjanı, yağlık ayçiçeği tohumunun ülkemiz genelindeki hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz-30 Kasım 2026 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olacak şekilde ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara tahsis edilecektir. 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı kapsamında ithalata, yerli üretimin zarar görmemesi amacıyla, çiftçinin elinde ürünün kalmadığı ve yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada tükendiği 11 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verilecek, bu tarihten sonra ise düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı sonlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ülke ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırlı bir miktar için açılan tarife kontenjanı ile çiftçinin teşvik edileceği belirtilerek, "Yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin devamlılığı ile artışının sağlanması, yerli ürünün tükendiği dönemde sanayicinin hammadde ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması ve ayçiçeği yağında oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketicilerin korunması hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcileri ile istişare halinde, piyasada oluşan arz-talep dengesi ile fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye ve üretici, sanayici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin şekilde hayata geçirmeye devam edecektir" denildi.