Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak

Edirne'de aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ayçiçekleri tamamen kurudu. Üreticiler, hasat yapamayacaklarını belirtti. Tunca Nehri'nin kuruması ise çiftçilerin sulama yapmasını engelledi.

29.06.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak

EDİRNE - Türkiye'deki üretimin 15'ini karşılayarak ilk sırada yer alan Edirne'de, aşırı sıcaklar ve kuraklıktan olumsuz etkilenen ayçiçekleri tamamen kururken, üreticiler hasat dahi yapamayacaklarını söyledi.

Ayçiçeğinin ambarı Edirne'de son yılların en en sıcak ve en kurak Haziran ayı yaşanıyor. Yağışların az olması ve yaşanan aşırı sıcaklıklar ayçiçeğinin gelişimini olumsuz etkiledi. Nisan ayında ekilen ayçiçekleri tamamen kururken, Mart ayında ekilen ayçiçeklerinde de yüzde 50 verim kaybı öngörülüyor.

Trakya'nın sarı gelini ayçiçeğin boynu büküldü

Trakya'nın sarı gelini olarak bilinen ayçiçeğinin kafa ve dane oluşumunun tamamlanmadığı tarlalar bu kez sarı renge değil, kurumuş ve çürümüş ayçiçeği saplarına büründü. Ayçiçeğinin adeta can çekiştiği tarlalardaki yarıklar, kuraklığı gözler önüne serdi.

"Böyle kuraklık görmedik"

59 yaşındaki çiftçi Ömer Kara, daha önce bu kadar etkili bir kuraklık görmediğini söyledi. Ayçiçek veriminde düşüş beklediklerine değinen Kara, bu yıl masraflarını bile karşılamakta zorluk çekeceklerini belirtti. Bir başka çiftçi Mehmet Berber de, bölgede geçen senenin kış kuraklığının devam ettiğini anlattı.

Tunca Nehri kurudu çiftçi sulama yapamıyor

Geçmiş yıllarda taşkınlarla sıkça adından söz ettiren Tunca Nehri de kuraklıktan olumsuz etkilendi. Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı Tunca Nehri'nin kuruması sonucu tarlalarına su salamayan çiftçiler karara düşünüyor. En az 4 metre derinliğe sahip olan nehir yatağı, su akışının durmasıyla bugünlerde adeta kumsala dönüştü.

Sulama motorlarını çalıştıramaz oldular

Çiftçiler Özcan Gülsün ve Salim Evren, nehirde su seviyesinin dibi görünce sulama motorlarını çalıştıramaz olduklarını söyledi. Eskiden yüzüp balık tuttukları nehir yatağında şimdi ise yürüyerek gezen çiftçiler, bir önlem alınması için çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement