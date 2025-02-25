Ayder Yaylası'nda 2. Çığ Alarmı

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Ayder Yaylası'na 1 gün arayla 2. kez çığ düştü

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda dün düşen çığın ardından bugün yeniden çığ düştü.

Çamlıhemşin'e bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na dün sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Aynı yerde bu akşam ikinci kez çığ düştü. Gelintülü Şelalesi'nden inen kar kütleleri bir anda Ayder Deresi'nin olduğu vadiye düştü. Çığın düştüğü bölgede yaşam olmaması oluşabilecek bir felaketin önüne geçerken düşme anı ise yayladaki işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.