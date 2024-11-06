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RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.

Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezine yer yer sağanak görülürken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçenin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.

HABER: Abdullah UZUN- KAMERA: ÇAMLIHEMŞİN,(Rize),