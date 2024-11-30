Ayder Yaylası'nda Kar Manzaraları - Son Dakika
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Ayder Yaylası'nda Kar Manzaraları

Ayder Yaylası'ndaki kar yağışının sona ermesiyle muhteşem manzaralar oluştu. Ziyaretçiler keyif aldı.

30.11.2024 19:38
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Ayder Yaylası'ndan kar manzaraları

RİZE - Rize'nin Ayder Yaylası'nda kar yağışının son bulmasıyla muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda bir haftadır etkili olan kar yağışı sona erdi. Yağışın sona ermesi ile görüş mesafesi açıldı. Gelin tülü gibi kar ile örtülmüş çam ağaçları, karlı tepeler, karların arasından akan dereler vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği fotoğraflara konu oldu. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının son bulmasını fırsat bilerek naylon poşetler ile festival alanında kayarak alanı kayak pistine çevirdi. Eğlenceli dakikalar geçiren vatandaşlar kayın tadını doyasıya çıkardı.

Antalya'nın sıcağından Ayder'in soğuğuna geldiğini, ancak herkese de tavsiye ettiğini dile getiren Haluk Onur Kılıç isimli turist "Antalya'dan geliyorum. Ayder çok güzel. Antalya'nın sıcağından sonra burası tabi bize biraz soğuk geldi. Herkese bu mevsimde gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kadir Kurkut isimli turizmci ise daha güzel bir yaz sezonu geçirebilmek için kış sezonunda renkli geçmesi gerektiğini, bu yıl karın erken yağmasının da buna ön ayak olduğunu dile getirerek "Antalya'dan misafirlerimiz var. Bu güzelliği göstermek adına misafirlerimizi buraya getirdim. Geçen yıllarda kar biraz gecikmeli oluyordu. Bu durumda bizi üzüyordu. Sonrasında daha güzel yazları yaşamak adına, bu ortamı da yaşamamız gerekiyor. Kar bu yıl erken geldi. Devamını da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Can Birinci isimli turist ise daha önce de Ayder Yaylası'na geldiğini ancak beyaz örtü ile yaylanın bir başka güzel olduğunu kaydederek "Ben Trabzon'dan geliyorum. Ayder Yaylası'nı bu renklerde hiç görmemiştim. Daha önce 3 kere çıkma fırsatım oldu. Gerçekten böyle beyaza büründüğü bir başka güzel oluyormuş. Ekim ayında o sonbahar renkleri çok güzel yansıtan bir yer. Şimdi de gerçekten dediğim gibi beyaza büründüğünde de portre gibi, kartpostal gibi manzarası var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ayder Yaylası'nda Kar Manzaraları - Son Dakika

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