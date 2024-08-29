Başkan Çerçioğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden aldığımız güçle Ulu Önder'imizin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

29.08.2024 11:06  Güncelleme: 12:00
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden aldığımız güçle Ulu Önder'imizin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin azim ve kararlılığının zaferle taçlandığı büyük mücadelenin 102. yıl dönümünü yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer, Cumhuriyetimizin ilanına giden yolu açmış, milletimiz esareti kabul etmediğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen mücadele; 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşmüştür. Bu zaferin ışığında bir hafta sonra "Efeler Diyarı" Aydınımız da esaretten kurtulmuştur. Şanlı milletimizin her ferdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihe altın harflerle kazınan bir kahramanlık öyküsü yazmıştır. Tüm zorluklara rağmen elde edilen bu büyük zafer, milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının en güçlü ifadesidir.

Bizler de, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden aldığımız güçle Ulu Önder'imizin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan her engeli aşarak, yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Ata'mızın mirasını geleceğe taşıyacağız.

Bu vesileyle, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıldönümünü kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika

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