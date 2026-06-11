Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Beraat Etti

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın "ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Çerçioğlu beraat ederken; iş insanı Erkan Karaarslan 13 yıl 6 ay, ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada karar verildi.

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, daha önce açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında Çerçioğlu'nun beraatini, iş insanı Erkan Karaarslan ile bazı sanıkların ise çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun beraatine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Erkan Karaarslan'ı toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verildi.

Dava, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen "Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması" ihalesi ile 2014-2016 yılları arasında yapılan danışmanlık hizmet alımları, web sitesi tasarım ve yazılım ihaleleri ile çeşitli doğrudan temin işlemlerine ilişkin dosyaların birleştirilmesiyle görülüyordu.