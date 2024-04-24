Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'ı Mert Demir konseriyle kutladı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Mert Demir konseriyle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört güne yayılan etkinliklerle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kutlama etkinlikleri kapsamında Mert Demir konseri düzenledi. 30 bine yakın Aydınlı, sanatçıya coşkuyla eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşunu coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.