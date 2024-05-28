Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Drone ile Ücretsiz Gübre Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Drone ile Ücretsiz Gübre Hizmeti Sunuyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 20 dönüm ve altında araziye sahip çiftçilere ücretsiz olarak drone teknolojisiyle gübre atımı hizmeti sunuyor. Çiftçiler, bu hizmet sayesinde maliyetlerden ve ürün kayıplarından kurtulduklarını belirtiyor.

28.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:25
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri teknolojik yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20 dönüm ve altında araziye sahip çiftçilerin arazilerine gübre atımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son teknoloji drone'lar kullanılarak ücretsiz gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle kent tarımına desteğini sürdürüyor. Belediye, modern teknolojiler ile sürdürülebilir tarım modelini daha da geliştirerek, ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda 20 dönüm ve altında araziye sahip çiftçilerin arazilerine gübre atımı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

Ekonomik koşullardan dolayı zor zamanlar geçirdikleri belirten çiftçiler, kendilerine verilen destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Drone teknolojisi ile toprağını gübreleten çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Mehmet Oktay Gültekin: "Tarlama gübre uygulamak için birisini çalıştırsaydım günlük 1000 lira ücret ödeyecektim. Bunun yanında gübre uygulaması elle yapılacağı için eşit olmayacaktı. Fakat drone ile tarlanın her yerine eşit gübreleme yapılıyor. Eğer ki traktörle yapsaydık, traktörün geçtiği yerlerden ürün kaybımız olacaktı ve bir-iki dönüm buğday ezilecekti. Özlem Başkanımız dört dörtlük çalışıyor ve hizmet veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."

-Hüseyin Ödük: "Bizlere böyle bir hizmet sunduğu için başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Teknoloji sayesinde bizi büyük bir yükten kurtardı. Bunun yanında zamanımızı da alacaktı. Eğer bu hizmet olmasaydı gübre uygulaması için 2 bin 500- 3 bin liralık bir maliyetim olacaktı. Zaten çiftçi zor şartlarda hayatını sürdürüyor."

-Ersan Adlı: "Drone ile gübre uygulama çok avantajlı. Hizmetten çok memnun kaldık. Dekar başına uygulamak istediğim gübre miktarını arkadaşlara söyledim, onlar da uygulamayı tarlamın her yerine eşit şekilde drone ile yaptılar. Traktörle bu kadar iyi yaptıramazdık. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlandık."

-Mehmet Mendi: "Oğlum bu hizmeti öğrenince talep etti. Sağ olsun Özlem başkanımızda gönderdi. Bu işlemi traktör ile yapsaydık hiç değişe yüzde 10'luk bir zararımız olacaktı. Drone ile bu zarar ortan kalkıyor. Drone mahsüle zara vermiyor."

-Şenol İpçi: " Bu bizler için bulunmaz bir nimet oldu. Türkiye'de bu bir ilk. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı çalışanları tarım ile ilgili tecrübelerini de bizlerle paylaşmaktan kaçınmadılar. Sağ olsunlar bizleri yönlerdirler. Bu yönlendirmeler bile bizler için bulunmaz bir nimet. Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

20 dönümün altında arazisi olan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aydın'ın 17 ilçesinde verilen hizmetle ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi"nden öğrenebiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Drone ile Ücretsiz Gübre Hizmeti Sunuyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Drone ile Ücretsiz Gübre Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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